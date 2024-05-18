События в Харьковской области требуют от президента присутствия в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский собирался 17 мая текущего года отправиться на Пиренейский полуостров, чтобы в очередной раз попросить у Испании и Португалии военную помощь, деньги и подписание так называемых «гарантий безопасности». Однако внезапное открытие нового направления на севере Харьковской области резко изменило расписание Зеленского и президент отказался от своего турне, ссылаясь на «тяжелую обстановку на фронте». Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Киеве.

На 17 мая 2024-го года Владимир Зеленский запланировал поездку в Испанию, где собирался договориться с официальным Мадридом о подписании так называемого «договора безопасности», который бы гарантировал безопасность Украины. Кроме того, лидер украинского народа планировал попросить у испанцев очередную военную помощь, которая так необходима стране в этот тяжелый период. Ну и как вишенка на торте, очередные требования выделить что-то из систем ПВО. В Лиссабоне Зеленский собирался требовать от властей того же самого, что и в Испании и тут картина поведения Зеленского не меняется уже более года.

реклама

Что интересно, буквально на днях в Киев прилетал американский чиновник самой высшей пробы, а именно Энтони Блинкен, который подписал с украинской властью те самые «гарантии безопасности на 10 лет». При этом с приездом главы Госдепа США начался сильный скандал среди патриотических кругов Украины. Дело в том, что после подписания столь важного документа Блинкен не отправился немедленно в США, чтобы начать выделять военную помощь, а поехал в ночной клуб, где поужинал и «сыграл на гитаре».

В целом такие «гарантии» подписали уже несколько стран, среди которых Германия, Франция, Великобритания и другие. Кроме того, Зеленский спешит подписать как можно больше таких договоров, так как после 20 мая его легитимность, как президента становится под вопросом и зарубежные чиновники могут банально отказаться от каких-либо взаимодействий с пока еще президентом.