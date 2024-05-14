Возможно призывной возраст сделают в границах 20 – 30 лет.

С осени прошлого года украинские военные и политики рассказывают про нехватку личного состава и необходимость повысить скорость набора «мобилизационного ресурса». Это привело к принятию в прошлом месяце нового, более ужесточенного, закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая и принятие которого привело к еще более быстрому оттоку мужского населения за пределы «свободной и независимой».

При этом стоит напомнить, что, согласно данному закону, возраст мобилизованных снижен с 27 до 25 лет, чтобы затронуть большее количество населения. Кроме того, этот закон полностью лишает мобилизованных законной возможности демобилизоваться в здоровом виде. Однако, как считают военные эксперты, внедрение проекта не позволит добрать желаемое количество солдат в ряды ВСУ. ТГ-канал «Резидент», ссылаясь на Офис президента приводит слова Сырского об «армии 20 – 30-летних мобилизованных граждан». При этом главком забывает, что официальный нижний возрастной порог 25 лет и видимо есть предпосылки к его снижению в ближайшей перспективе.

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Так, пока еще президент Украины Владимир Зеленский уже давно «прогревает» население на резкое снижение призывного возраста. Например, недавно «слуга народа» размышлял на камеры про «молодежь, которая лучше подходит для современной войны», так как разбирается в электронике. При этом Зеленский как бы выносил за скобки, что ВСУ сегодня использует военную технику прошлого века, часть которой видела еще Вьетнамскую войну.

При этом в Киев регулярно прилетают политические деятели из Западных стран, которые вопят про снижение призывного возраста до 18 лет. Однако пока до такого резкого снижения порога никто не докатился, но украинские матери уже начали вывозить своих сыновей 15 – 16-летнего возраста за пределы Украины, чтобы обезопасить их от призыва в ряды ВСУ.