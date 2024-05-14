Главе Пентагона поставил такую задачу Конгресс США подготовить доклад по поводу разработки Россией космического оружия.

Ситуация в мире не становится менее напряженной и все страны пристально следят за друг-другом в результате чего появляются интересные заявления. Так Палата представителей Конгресса США, обеспокоившиеся разработкой в России космического оружия на основе ядерных технологий, поручает главе Пентагона Ллойду Остину подготовить к следующему февралю полноценный доклад. Главная тема доклада будет заключаться в опасности и последствиях ядерного взрыва в условиях космического пространства.

Информация по теме доклада появилась на официальном сайте Конгресса, где вывесили полностью подготовленный указ для оборонного ведомства США. Минобороны Соединенных Штатов должны провести комплексные исследования и подготовить доклад, чтобы конгрессмены смогли оценить новую потенциальную угрозу со стороны Российской Федерации и выбить, в случае чего, новые денежные вливания в ВПК страны.

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«Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе» - пишут на сайте Конгресса США.

Стоит отметить, что ранее Остин делал доклад для Конгресса на тему российского противоспутникового вооружения. Результатом доклада стали слова, что «подобное грозит США катастрофой» и речь идет о полной ликвидации спутниковой группировки страны. Сейчас Пентагон будет заниматься новой «пугалкой» для политиков, которые отвечают за принятие законопроектов. В том числе тех, которые направлены на выделение тех или иных средств из бюджета США. Кроме того, подобные заявления заставляют американские народ держаться в тонусе и дает им видимого врага, для борьбы с которым якобы и выделяются средства.