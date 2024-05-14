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Немецкий ОБТ «Леопард 2А6» поражен российским «Краснополем» на Марьинском направлении
Попадание 152-мм управляемого снаряда - это серьёзно.

Немецкие бронированные «кошки» продолжают гореть на линии боевого соприкосновения в ходе столкновений с российской армией. Так, сообщается, что 152-мм управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» был принудительно «демонтирован» один из переданных Германией «Леопардов 2А6», которые Киев бросает в бой на Донецком направлении под Марьинкой. Кадры «демилитаризации» тяжелой техники всплыли в сети и вызвали очередной всплеск общественного внимания к «непобедимой» западной броне.

Командование ВСУ пытается не только удержать наступление российских войск в Донецкой Народной Республике, но и периодический контратакует. При этом, для нанесения локальных контрударов зачастую используется техника западного производства. Так по сообщениям из источников, на Марьинское направление бросили 3 танка «Леопард 2А6» и несколько бронетранспортеров M113. Два танка были успешно устранены вместе американскими гусеничными БТР и немалым количеством личного состава ВСУ.

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Пока Германия не планирует передавать украинской власти новые «Леопарды 2», но уже готовит к отправке более старые и вытащенные из запасников «леопард 1А5». Всего Киеву было обещано 110 таких танков, большая часть из которых (90 шт) уже получена. К отправке готовится еще 30 машин ближе к середине лета и еще несколько десятков во втором полугодии 2024-го года. Что касается более новых машин, то Западные страны опасаются их передавать на фоне их банального «отстрела» российскими военными и боязни создания технике негативной репутации.

 

#сво #всу
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