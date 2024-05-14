Надеется, что Россия не станет брать Харьков.

Пока Вооруженные силы России продвигаются вперед по территории Харьковской области, а местные силы ВСУ бросают в бой технику с учебных полигонов, главком вооруженных сил Украины отказывается перебрасывать на новое направление резервы. Об этом сообщает украинский источник со ссылкой на инсайдерскую информацию в Генштабе украинской армии. При этом мелькают заявления самого Сырского о том, что ВС РФ не станут брать Харьков, а только создают «буферную зону» и поэтому, с этим наступлением должны справиться уже имеющимися силами.

Как сообщает украинский ТГ-канал «Резидент», главком ВСУ Александр Сырский не придает большого внимания действиям ВС РФ в Харьковской области. Генерал не собирается отправлять туда дополнительные резервы, ссылаясь на неважность этого направления. Однако есть мнение, что у ВСУ банально нет подготовленных резервов, которые могли бы туда направиться и которые так нужны на других направлениях. Кроме того, идет ссылка на отлично подготовленную линю обороны вокруг города-миллионника, который укрепляли последние месяцы.

реклама «Сырский не будет перебрасывать большие резервы для остановки наступления противника на Харьковском направлении, у ВСУ сейчас большие проблемы с ротацией и кадрами. Главком не верит в серьезность российской армии наступать на Харьков, а значит, нет необходимости снимать технику с восточного фронта» - пишет «Резидент».

Стоит отметить тот факт, что украинская армия сегодня растягивается сразу по нескольким направлениям. В частности, продолжается продвижение ВС РФ на Авдеевском направлении в районе Очеретино, идет осада Часова Яра около Бахмута, фиксируется продвижение около Старомайорского и на Купянском участке ЛБС. В целом главкому есть куда направить подразделения, кроме как пытаться защитить Харьков, во взятие которого Сырский не верит.