ВС РФ хотят нанести удары на двух направлениях со схождением в Днепре (Днепропетровске).

Как пишет западная пресса, вход российских войск в Харьковскую область со стороны Белгородщины стал настоящим и очень неприятным сюрпризом, который имеет далеко идущие последствия. По этому поводу также высказываются народные депутаты Верховной рады Украины, как всегда имеющие особое мнение. Евгений Шевченко не является исключением и сообщает, что ВС РФ планируют создать сразу два «котла» и выйти в итоге к Днепропетровску, заодно перекрыв сразу несколько мостов через Днепр.

Народный избранник Шевченко рассказывает общественности, что российские военные хотят нанести сразу два удара, который сойдутся на Днепре (Днепропетровск). В частности, один из ударов будет идти из Белгородщины через Харьковскую область, а второй ведет из Донецка через Часов Яр. В результате такого маневра ВС РФ запрут сразу два «котла» с военными ВСУ и смогут приступить к дальнейшему выполнению стратегических задач на другом берегу Днепра.

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«Таким образом, они хотят отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно» - рассказывает народный депутат Евгений Шевченко.

Видимо нардеп не верит в возможность ВСУ удержать Часов Яр под своим контролем, хотя гарнизон города еще сопротивляется, испытывая определенные проблемы с боеприпасами и личным составом. Возможно, Шевченко обладает важными сведениями, которые позволяют ему оценивать всю картину происходящего в целом и давать такие далеко идущие выводы с неприятными для Украины последствиями.