В России создан прочный фундамент для движения вперед.

Мишустин начал с того, что за последние четыре года в России удалось многое улучшить: работа госаппарата стала эффективнее, а власти на разных уровнях научились лучше согласовывать свои действия. Это дало хорошую базу для дальнейшего развития страны, чтобы достигать больших целей, улучшать жизнь людей и развивать экономику.

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Основная задача на ближайшие годы — реализовать масштабные планы по социально-экономическому развитию страны, которые озвучил президент. Мишустин подчеркнул, что для этого важно сотрудничество с разными уровнями власти, бизнесом и общественными организациями.

В числе приоритетов — развитие экономики, обеспечение технологической независимости, цифровизация, поддержка семей и улучшение благосостояния граждан, а также развитие регионов и инфраструктуры.

Одна из главных целей — сделать Россию одной из крупнейших экономик мира к 2030 году. Для этого планируется привлекать инвестиции, поддерживать бизнес и увеличивать производство.

Мишустин также обратил внимание на важность поддержки семей, особенно многодетных. Уже сейчас в бюджете заложены средства на социальные программы, и в планах — запуск нового проекта "Семья".

Среди других задач — модернизация здравоохранения, образования, науки и повышение качества жизни в регионах. Важно также улучшить условия для малого и среднего бизнеса и создать новые рабочие места.

В заключение Мишустин подчеркнул, что все эти задачи возможно решить только вместе, и поблагодарил депутатов за поддержку инициатив правительства.

В общем, перед Россией стоят большие, важные задачи и у правительства есть четкий план, как их выполнить.