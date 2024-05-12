После двух встреч счет в серии был равный - 1-1.

В пятницу баскетбольный календарь был отмечен ярким событием – третьим матчем полуфинала Единой лиги между ЦСКА и "Зенитом". Игра проходила в Москве, и перед началом у обеих команд были равные шансы на победу в серии, так как счет был 1-1.

Но ЦСКА с самого начала показал, что настроен решительно. Уже в первой четверти армейцы создали впечатляющий отрыв в 15 очков, закончив ее со счетом 22:7. "Зениту" явно не удался старт, хотя во втором периоде они попытались отыграться, немного сократив разрыв в счете.

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К большому перерыву ЦСКА подошел, уверенно ведя с разницей в 12 очков. После перерыва обе команды позволили себе много промахов, но в этом противостоянии точнее были хозяева поля, увеличивая преимущество. "Зениту" так и не удалось восстановиться после неудачного старта и отыграть разницу в 17 очков.

Итоговый счет матча 75:61 в пользу ЦСКА стал заслуженным итогом упорной борьбы. Героем встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА, который принес своей команде 15 очков. В стане "Зенита" отличился Винс Хантер с 13 очками. Болельщиков уже в воскресенье ждет следующая игра этих сильных соперников в Москве.

Это будет четвертая встреча команд, и ожидания от нее, без сомнения, высоки.