Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Из реки Мойки вытащили пассажирский автобус, который неожиданно улетел с Поцелуева моста прямо в воду. Об этом сообщили спасатели МЧС России. К сожалению, уже известно о трех погибших. Еще четыре человека борются за жизнь в больнице, их состояние очень тяжелое. Двое других пассажиров также находятся в критическом состоянии.

Виновник происшествия, водитель автобуса, сейчас задержан. По факту случившегося начато расследование, возбуждены два уголовных дела: одно за нарушение правил дорожного движения, другое – за предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья людей.

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Следователи сейчас пытаются восстановить точную картину произошедшего. Изначально автобус ехал к мосту и начал выполнять странные маневры. Потом он столкнулся с автомобилем от сервиса каршеринга, после чего проломил ограждение моста и упал в реку. Очевидцы сразу же бросились на помощь. Еще до прибытия спасателей им удалось открыть люк на крыше автобуса и вытащить оттуда как минимум двух человек.

Это происшествие шокировало многих жителей города и вызвало большой резонанс. Спасатели и медицинские работники продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Власти обещают провести тщательное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и предпринять необходимые меры, чтобы подобное больше не повторилось.