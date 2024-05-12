В Сеуле подчеркнули, что маневры носили "оборонительный и регулярный характер".

На этой неделе военные Южной Кореи провели свои тренировки прямо у дверей Северной Кореи, на островах Желтого моря. Эти учения, как заверяют в Сеуле, были нацелены на защиту и являются частью регулярной подготовки.

С 8 по 10 мая разные военные подразделения, включая армию, флот, военно-воздушные силы и морскую пехоту, занимались отработкой действий на случай разных угроз со стороны северного соседа. Особенно это актуально, так как с этих островов до Северной Кореи "рукой подать".

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В учениях участвовали не только солдаты, но и впечатляющий арсенал: вертолеты UH-60 и CH-47, истребители F-15K и KF-16, эсминцы, фрегаты, десантные корабли и многое другое. Военные тренировались стрелять и отражать атаки, но в Сеуле подчеркнули, что все действия были исключительно оборонительного характера.

Интересный факт: в 2016 году подобные учения спровоцировали настоящий военный инцидент, когда Северная Корея открыла огонь по островам Южной Кореи, на что те ответили взаимностью. Были жертвы с обеих сторон.

В январе этого года обе страны уже проводили стрельбы в Желтом море, опасно приближаясь к границе друг друга. После этого лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, даже пригрозил войной, если Южная Корея пересечет границу хоть на миллиметр.

К счастью, на этот раз все прошло гладко, без каких-либо инцидентов. Северная Корея на учения соседей не отреагировала, и обстановка осталась спокойной. Это хорошая новость для всех, кто следит за безопасностью в этом регионе.