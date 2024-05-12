Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Южная Корея провела военные учения прямо возле КНДР
В Сеуле подчеркнули, что маневры носили "оборонительный и регулярный характер".

На этой неделе военные Южной Кореи провели свои тренировки прямо у дверей Северной Кореи, на островах Желтого моря. Эти учения, как заверяют в Сеуле, были нацелены на защиту и являются частью регулярной подготовки.

С 8 по 10 мая разные военные подразделения, включая армию, флот, военно-воздушные силы и морскую пехоту, занимались отработкой действий на случай разных угроз со стороны северного соседа. Особенно это актуально, так как с этих островов до Северной Кореи "рукой подать".

реклама

В учениях участвовали не только солдаты, но и впечатляющий арсенал: вертолеты UH-60 и CH-47, истребители F-15K и KF-16, эсминцы, фрегаты, десантные корабли и многое другое. Военные тренировались стрелять и отражать атаки, но в Сеуле подчеркнули, что все действия были исключительно оборонительного характера.

Интересный факт: в 2016 году подобные учения спровоцировали настоящий военный инцидент, когда Северная Корея открыла огонь по островам Южной Кореи, на что те ответили взаимностью. Были жертвы с обеих сторон.

В январе этого года обе страны уже проводили стрельбы в Желтом море, опасно приближаясь к границе друг друга. После этого лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, даже пригрозил войной, если Южная Корея пересечет границу хоть на миллиметр.

К счастью, на этот раз все прошло гладко, без каких-либо инцидентов. Северная Корея на учения соседей не отреагировала, и обстановка осталась спокойной. Это хорошая новость для всех, кто следит за безопасностью в этом регионе.

#кндр #корея
+
Написать комментарий (0)
Шеф Пентагона считает, что на состояние армии России повлияла помощь КНДР и Ирана
Defense Post: КНДР провела учения, имитирующие "ядерную контратаку"
В КНДР впервые включили в учения использование имитаторов тактического ядерного оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
16
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
2
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
2
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Веб-сайт Declassified: британские военные провели 200 шпионских миссий в Газе в поддержку Израиля
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
52
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
54
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
8
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
27
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
47
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8

Сейчас обсуждают

шопоголик
17:40
Ты сикнул сейчас
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Красный Полдень
17:37
облизывашся когда писаешь?
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
aleximus777
17:35
Ну вот я пытаюсь щас отбраковать NV2, гоняю туда-сюда файлы. И одно дело, когда работает пара m2 винтов, а другое - когда тот же саташный EVO, который в своем классе популярен. Разница в разы, вообще-...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Добрый день
17:35
Нашёл на чём прогонять, АМД специально и сделала версии с 3D-кэшем, чтобы нивелировать отставание в производительности контроллера памяти.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Легенда
17:34
ахахах ору в голос. озвучка и подача топ.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Максим Соколовский
17:33
Вот ты и есть терпила. Тебя открытым текстом издатели и магазины шлют неизведанными тропами, но ты им за это ещё и приплачиваешь обходными путями. Латентный куколд сто ли?
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
Silvium
17:33
Даже если и допустить что технология рабочая и соответствует заявлениям, не поверю что пропустят. На этом не выйдет отмывать бабло, а если и пропустят то укладываться будет примерно 20% технологии из ...
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
Добрый день
17:33
С делителем она работает только на процах от АМД, хотя на Интеле тоже не даёт существенного прироста.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Добрый день
17:32
Именно для этого и был внедрён 3D-кэш, чтобы нивелировать паршивую работу контроллера памяти АМД, поэтому заявление "Наиболее сильно зависит от памяти интел" как-то слабо прозвучало.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
шопоголик
17:30
Самый простой, 1900Х. Брал из-за низкой цены и высокой частоты без разгона. Самое то для игорь. Собираюсь менять на 2920. Но это неточно.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем