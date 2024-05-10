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g1tarist
Apple пришлось извиниться за рекламу нового iPad Pro
Оправдываясь, Apple заявила, что целью видео было показать, как новый iPad может стать инструментом для творчества и самовыражения.

Компания Apple недавно оказалась в центре внимания, но не совсем так, как им хотелось бы. Речь идет о новом рекламном ролике для iPad Pro, который, мягко говоря, не всех впечатлил. Давайте разберемся, что произошло.

Все началось на презентации новых гаджетов от Apple, где миру впервые показали iPad Air и iPad Pro. В рамках мероприятия был представлен и рекламный ролик под названием "Crush". Видео представляло собой довольно необычную картину: разные предметы, включая музыкальные инструменты и игрушки, словно в мультфильме, раздавливались огромным прессом и превращались в новенький iPad Pro. Идея, казалось бы, интересная, но реакция публики оказалась неоднозначной.

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Многие зрители и критики восприняли это видео не как призыв к творчеству, а скорее как странную метафору подавления чего-то креативного и живого технологическим гигантом. Тор Мюрен, вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям, поспешил объяснить, что на самом деле они хотели показать, как iPad может стать мощным инструментом для самовыражения и творчества. Но, видимо, что-то пошло не так, и идея не дошла до зрителей в том виде, в котором задумывалась.

В итоге, Apple решила отказаться от дальнейшего показа этого ролика по телевидению и извинилась перед теми, кто мог остаться недоволен увиденным. Компания подчеркнула, что их главная цель — создавать продукты, которые вдохновляют людей по всему миру на творчество.

#apple #ipad
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