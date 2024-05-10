По некоторым параметрам Qwen2.5 превзошла известную модель GPT-4 от OpenAI.

Alibaba Cloud, один из гигантов в области облачных вычислений, представил своё последнее творение - языковую модель Qwen2.5. И говорят, что она может дать фору даже такому известному игроку, как GPT-4 от OpenAI.

Цзинжэнь Чжоу, который занимает пост технического директора в Alibaba Cloud, поделился, что новая версия Qwen стала ещё умнее. Она лучше разбирается в текстах, кодах и в ладу с естественным языком, чем её предшественница Qwen2.0. Это значит, что она может ещё точнее и естественнее общаться с людьми, а также помогать программистам.

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Исследователи из OpenCompass всё тщательно проанализировали. Оказалось, что в некоторых областях Qwen2.5 действительно опережает GPT-4. Речь идёт о языковых навыках и способности к творчеству. Но не стоит списывать со счетов GPT-4 - он всё ещё лидирует в знаниях, логике и математике.

Такие модели, как Qwen, обучаются на огромных массивах текста и могут генерировать ответы на человеческом языке. В апреле 2023 года мир увидел модель Tongyi Qianwen, а в октябре того же года - обновлённую Qwen, которая стала ещё лучше и функциональнее. И что особенно интересно, уже более 2,2 миллиона корпоративных клиентов пользуются сервисами на базе Qwen, включая мессенджер DingTalk.

Alibaba Cloud также не забывает о разработчиках, предлагая им открытые модели Qwen и улучшая свою платформу Model Studio новыми инструментами для создания ИИ.