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Разработчики игры «Мир танков» представили публике свою версию песни «Священная война»
Видеоклип на песню «Священная война» представили 9 мая в Москве.

В честь Дня Победы создатели знаменитой игры "Мир танков" подготовили особенный сюрприз для своих поклонников и всех, кто ценит историю. 9 мая 2024 года в Москве они представили музыкальный клип на песню "Священная война", которая является одним из самых знаковых произведений Великой Отечественной войны.

В создании этого музыкального шедевра приняли участие настоящие герои — ветераны войны, а главную партию исполнил Михаил Гаврилов, оперный певец с потрясающим голосом, которого многие знают как "Голос движения «Бессмертный полк России»". Гаврилов поделился, что этот проект гораздо больше, чем просто воспоминания о прошлом. Он направлен на то, чтобы через искусство передать и сохранить историческую память.

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В клипе зрители увидят уникальное сочетание архивных кадров и живого выступления хора ветеранов. Это не просто музыка — это эмоциональное путешествие, которое напомнит о величии и трагедии прошлых лет.

Особенно трогательно, что в хоре принимают участие ветераны, среди которых Николай Васильевич Климин и 92-летний Александр Федорович Лейсмеер. Несмотря на свой возраст, они с энтузиазмом посещают репетиции и выступления, показывая своим примером, что память о войне — это нечто, что должно объединять поколения.

Этот проект — яркий пример того, как современные технологии и искусство могут работать вместе, чтобы сохранить историческое наследие и вдохновить людей на размышления о мире, патриотизме и ценностях, которые мы должны передавать из поколения в поколение. Разработчики игры "Мир танков" доказали, что игры — это не только развлечение, но и мощный инструмент культурного воздействия.

#игры #мир танков #день победы
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