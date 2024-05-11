В документе уточнили, что мера необходима для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов.

Владимир Путин подписал важный указ, который затрагивает игровую индустрию. Этот указ направлен на то, чтобы в играх и цифровом контенте правильно отображались события, связанные с историей России и всего мира. Главная его цель – не допустить, чтобы компьютерные игры исказили исторические факты, особенно те, что касаются России и её роли в мировой истории.

Помимо этого, указ предусматривает большой шаг в сторону поддержки отечественных цифровых платформ. В документе говорится, что замена иностранных платформ на российские поможет укрепить чувство единства среди россиян, сохранит традиционные ценности и поможет обществу стать более сплочённым.

реклама

Таким образом, правительство стремится контролировать, какие игры и цифровые продукты становятся доступными в России, чтобы убедиться, что они отражают историю в правильном свете. Это решение направлено на сохранение исторической правды и укрепление национальной идентичности.

Эти меры, как отмечается, помогут защитить российское общество от идеологических угроз и способствовать поддержанию духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей страны. В конечном итоге, это решение влияет на то, как история будет представлена будущим поколениям, подчеркивая важность точности и уважения к историческим фактам.