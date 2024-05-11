Обновление дизайна WhatsApp коснется iOS и Android.

Cкоро владельцы смартфонов на iOS и Android смогут насладиться обновленным дизайном мобильного приложения. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети X. Что же изменилось? Во-первых, разработчики поработали над тем, чтобы приложение выглядело одинаково красиво как на Android, так и на iOS. Теперь, например, знаменитая зеленая шапка Android-версии ушла в прошлое. В ее месте появился более современный и минималистичный дизайн, который гармонично сочетается с общим фоном приложения. Поиск тоже стал удобнее: вместо маленькой иконки теперь есть полноценное поле для ввода запросов, что значительно упрощает жизнь.

Не обошлось и без визуальных улучшений: значки и анимации в приложении были обновлены, чтобы сделать его еще более привлекательным и приятным в использовании. Любители темной темы на Android оценят новые контрастные оттенки, которые делают чтение и пользование приложением комфортнее в темное время суток.

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Еще одно нововведение для Android – это обновленная навигационная панель, которую разработчики представили еще в марте. А владельцы устройств на iOS оценят улучшенное меню вложений: теперь выбирать фотографии, файлы и контакты стало гораздо проще и удобнее благодаря новой раскрывающейся панели.

Команда WhatsApp подчеркивает, что главная цель всех этих изменений – сделать приложение еще более современным и удобным, не теряя при этом его простоты и функциональности, так ценных для пользователей. Скоро все смогут оценить эти обновления на своих устройствах.