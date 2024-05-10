На счету ВС РФ уже 9-й уничтоженный ОБТ M1A1SA, переданный США.

Военные действия в районе Очеретино продолжаются, и украинская власть пытается удержать российскую армию и не дать ВС РФ пройти дальше. В новой отчаянной попытке стабилизировать линию обороны в сражение вводят американские такни «Абрамс», которые осенью прошлого года передали волевым решением Джо Байдена. 7 мая 2024-го года, пришли новости, что был подбит очередной, 9-й по счету, ОБТ M1A1SA. Подробностей случившегося пока не указывают, но ранее Вашингтон рекомендовал командованию ВСУ не использовать эти танки в прямых боестолкновениях с российской армией.

Напомним, что первый «Абрамс» был подбит в районе Бердычей западнее Авдеевки. Этими машинами была снабжена 47-я бригада ВСУ, которая понесла серьезные потери в личном составе и технике и отступила в Очеретино, потом в Соловьево, а затем откатилась в Сокол. На всем протяжении пути отступления бригада потеряла несколько танков «Абрамс». К слову, этих ОБТ Украине передали в количестве всего 31-й единицы и если все пойдет таким же путем, то вскоре их банально не останется. При этом Пентагон порекомендовал больше не использовать Abrams в боевые действия, но командование ВСУ решило проигнорировать просьбу и снова бросило танки вперед.

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Стоит отметить, что большая часть «Абрамсов» была «демонтирована» российскими ПТУР или дронами серии «Ланцет», а также подбитые машины добивались FPV-дронами различных модификаций. Последнее делалось для того, чтобы украинские войска не смогли эвакуировать подбитую технику в тыл и восстановить до боеспособного состояния. В любом случае, несколько подбитых Abrams смогли вытащить российские эвакуационные команды и один из них уже красуется на Поклонной горе в Москве, вместе с другими образцами западной военной техники, переданной Украине в качестве военной помощи.