Autonomous Multi-domain Launcher - это роботизированная платформа на базе РСЗО M142 HIMARS.

Американские конструкторы продолжают работы на развитие беспилотных военных машин, которые должны усилить ВС США. В частности, в конце апреля прошли испытания беспилотной платформы, которая в перспективе должна заменить собой печально известный M142 HIMRS. Боевая машина получила название Autonomous Multi-domain Launcher (AML) и имеет значительно увеличенную огневую мощь по сравнению со своим прародителем. В ходе испытаний с платформы выпустили шесть 227-мм ракет, которые поразили тестовые мишени на полигоне.

Разработка AML ведется с 2019-го года и только в прошлом месяце провели полноценные испытания, в ходе которых машина повела пуски ракет, выход и занятие позиции, движение в колоне с другой бронетехникой и самостоятельное перемещение по маршрутным точкам. При этом AML имеет большее количество пусковых контейнеров и не имеет боевой рубки, в которой ранее располагался экипаж. Конструкторы рассказывают, что количество ПУ увеличено в три раза и это получилось не только за счет устранения рубки, но и за счет снижения дальности полета ракет.

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«Последние 4 года команда усердно работала над достижением этой вехи, чтобы запустить ракету большой дальности с полностью роботизированной платформы» - сообщают представители центра исследований DEVCOM AvMC.

Более подробных сведений о прошедших испытаниях в общем доступе не имеется и поэтому пока сложно судить насколько эта модификация РСЗО будет боеспособной. Однако сама концепция использования боевой техники в безэкипажном варианте уже не нова, так как ЦАХАЛ уже давно финансирует создание беспилотных джипов для охранения колон на марше. В России тоже не стоят на месте и уже не в первый раз в зону СВО отправляют для испытаний «Зубило», которое должно стать серьезной поддержкой для пехотных подразделений. Однако на этом фоне AML выделяется тем фактом, что он проходит как роботизированная система, а не дистанционно управляема.