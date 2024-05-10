Солнечные панели плавучей солнечной электростанции теперь плавают в заводи.

Природа в очередной раз показала, что человек не стоит переоценивать собственные возможности, а дело все в том, что шторм, обрушившийся на побережье штата Мадхья-Прадеш в Индии, и серьезно повредил самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию. Объект размещался на плотине Омкарешвар. Поднявшийся сильный ветер создал большие, а главное быстрые волны, которые буквально захлестнули объект и унесли в воду сотни солнечных панелей.

Сообщение о катастрофе на перспективном индийском объекте выпустило на своих страницах местное издание Lokmat Times, чьи репортеры оказались на месте событий. Волна смогла преодолеть защитные сооружения и добралась до места размещения панелей. При этом повреждены оказались не только дорогостоящие панели, но и подводная часть объекта. Под водой шли кабели, которые соединяли батареи с электрической сетью штата. Пока дальнейшая судьба объекта остается под серьезным вопросом и там уже работают специалисты.

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Стоит отметить, что запуск плавучей солнечной электростанции должен был состояться буквально на днях, но природа внесла свои коррективы. Предполагалось, что электростанция будет способна выдавать мощность в 500 МВт и поднимет экономику штата, сделав его крупнейшим поставщиком электроэнергии в Индии. Вероятнее всего начнется расследование, чтобы выяснить, как можно было избежать этой аварии, которая нанесла немалый удар по финансам штата и Индии в целом, так как именно они выделили средства на постройку объекта.