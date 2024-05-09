Кишинев ожил, отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны.

В Кишиневе, столице Молдавии, произошло крупное и впечатляющее событие. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в Марше Победы и шествии "Бессмертного полка". Это был момент, когда город ожил вспоминая историю и отдавая честь героям прошлого.

Все началось у памятника Штефану Великому, который находится в самом сердце Кишинева. Оттуда, держа в руках портреты героев Великой Отечественной войны и знамена Победы, люди двинулись колонной к Мемориалу воинской славы "Вечность". Это был мощный момент, наполненный чувствами и патриотизмом. Слова "Победа!", "Ура!", "Мы помним, мы гордимся!" звучали повсюду, наполняя воздух гордостью и благодарностью.

Среди участников были не только обычные граждане, но и представители различных политических партий, включая социалистов и коммунистов. Особенное внимание привлек бывший президент Молдавии Игорь Додон, который, несмотря на запреты, пришел с георгиевской лентой, подчеркивая свою связь с этим важным днем.

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Организация мероприятия была на высшем уровне, благодаря усилиям Национального координационного комитета "Победа" и его лидера Алексея Петровича. Они видят в праздновании Дня Победы не просто традицию, а священную обязанность, возможность демонстрации единства и силы духа многонационального народа Молдавии.

Подобные мероприятия прошли и в других городах, включая Тирасполь, где участники также несли портреты своих героических родственников и георгиевскую ленту, символизирующую память и уважение к подвигу предков.