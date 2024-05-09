В Волгограде военный парад традиционно состоялся на площади Павших борцов.

В Волгограде прошел яркий и запоминающийся военный парад, который традиционно собрал жителей и гостей города на площади Павших борцов. Праздник начался с барабанного ритма, заданного казачьими кадетами, а за ними, под знамена России и Победы, маршировали военнослужащие в разнообразной форме – от сухопутных войск до Военно-морского флота.

"Российская газета"Парад представил колонны военных различных подразделений, в том числе и те, кто носил обмундирование, напоминающее о временах Великой Отечественной войны. Особенно поразили присутствующих полицейские, одетые как сотрудники НКВД, и женщины в форме регулировщиц.

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Этот год ознаменовался дебютом новых участников. Впервые в параде приняли участие судебные приставы и курсанты из Донецкого филиала академии МВД. Также впервые маршировали слушатели из 11 стран – от Бурунди до Монголии, демонстрируя международный дух сотрудничества.

Среди младших участников парада были ученики авиационных кадетских классов, которые впервые приняли участие в таком мероприятии, а завершили пешую часть парада девушки-кадеты, подчеркнув значимость участия в параде для всех поколений.

После пешей колонны на площадь выехала техника – от легендарного танка Т-34 до современных бронетранспортеров и танков. Впервые здесь показали восстановленную историческую технику и транспорт военной полиции. Зрители с восхищением наблюдали за проездом тяжелых мотоциклов времен войны, армейских автомобилей и грузовиков, а также современной боевой техники.

Заключительный аккорд парада – мощный "КАМАЗ", тянущий гаубицу "Мста-Б", символизировал силу и мощь современной армии.

Но парад – это лишь начало празднования. В Волгограде для жителей и гостей подготовили обширную культурную программу. На центральной набережной, в музее "Сталинградская битва" и на вокзале работают информационные стойки. Специалисты и волонтеры помогут каждому составить свой уникальный маршрут по городу, а в подарок каждый получит карту Волгограда и памятные буклеты.