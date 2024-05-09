В годы войны из Якутии призвали в ряды Красной армии 62 091 человека.

В Якутске прошла трогательная акция "Свеча памяти", начавшаяся с минуты молчания в честь героев прошлого. Это событие - настоящее напоминание о том, как важно помнить историю и ценить мир, в котором мы живем. На площади Победы города собрались люди, чтобы вспомнить 62 091 жителей Якутии, отправившихся на фронт в годы Великой Отечественной войны. Почти половина из них так и не вернулась домой. В знак памяти и уважения к их подвигу, жители города создали из свечей слово "Помним". Это простое действие говорит о многом: мы не забываем тех, кто отдал свои жизни за наше будущее.

Айсен Николаев, глава региона, подчеркнул, что свет каждой свечи - это символ того, что память и подвиг героев будут жить вечно. И не только в Якутске, но и по всей республике люди объединяются, чтобы отдать дань уважения тем, кто сражался за родину.

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В этот день также вспомнили о живых героях. Ил Дархан, руководитель региона, объявил о выплате 1 миллиона рублей 13 ветеранам, проживающим в Якутии, в честь Дня Победы. Это жест благодарности и уважения к тем, кто прошел через страшные испытания военных лет.

Один из ветеранов, Кирилл Егорович Павлов, рассказал, что часть своей выплаты он пожертвует на поддержку участников специальной военной операции. Это доказывает, что дух патриотизма и готовность помогать своей стране не угасают даже спустя многие годы.

Акция "Свеча памяти" в Якутске - это не просто традиция. Это способ показать, что люди помнят и ценят подвиг каждого, кто воевал за мир, в котором мы сейчас живем. Это напоминание о том, что история - это не просто страницы в учебнике, а живые судьбы, отвага и героизм, которые должны вдохновлять нас каждый день.