Калининская АЭС является одним из крупнейших энергетических предприятий Центрального федерального округа России.

Калининская АЭС, один из гигантов энергетики в центре России, отмечает своё 40-летие. Уже четыре десятка лет она освещает российские дома и поддерживает работу заводов, делая это безопасно и не навредив природе. 9 мая 1984 года знаменательная дата для станции – начало её пути. За эти годы Калининская АЭС произвела огромное количество электричества – 774 миллиарда киловатт-часов. Из них 265 миллиардов произвел первый энергоблок, который и отмечает юбилей.

Тысячи людей – строители, учёные, инженеры – работали и работают на станции. Сейчас там трудятся 3,4 тысячи человек, и для 42 из них это место стало делом всей жизни – они проработали здесь с самого открытия.

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Технологии шагнули вперёд за эти годы, и, как рассказал директор станции Виктор Игнатов, первый и четвёртый блоки – как из разных эпох. Первый блок, кстати, после обновления выглядит совсем не так, как в начале пути, и готов к работе на долгие годы.

Этот блок – особенный, потому что был одним из первых с мощным реактором на 1000 МВт. Именно здесь испытали множество новшеств, которые потом применили на других станциях по всей России. К примеру, благодаря уникальным работам по улучшению парогенераторов, их срок службы удалось продлить до 60 лет – такого не добился ещё никто в мире.

Калининская АЭС – это не только производство электричества, но и центр инноваций. Здесь тестируют новые подходы к работе реакторов, что делает производство ещё более эффективным.

И не забываем про Удомлю, город-спутник станции. Благодаря АЭС, из маленького посёлка он превратился в настоящий город с многоквартирными домами, школами и больницами. А за последние шесть лет в его развитие был вложен более чем миллиард рублей.

"Наша станция – это не только свет в каждом доме, это тысячи рабочих мест, налоги, которые идут на благо всей Тверской области, и уверенность в завтрашнем дне", – подчеркивает Виктор Игнатов.