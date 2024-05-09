Также Зеленский упомянул про обсуждение способов укрепления бригад Вооруженных сил Украины.

На Украине сейчас кипят события, о которых говорит весь мир. Президент страны, Владимир Зеленский, поделился важной информацией о том, где сейчас идут самые ожесточенные битвы. По его словам, горячие точки расположены в шести разных местах: на Покровском, Кураховском, Краматорском, Лиманском, Времевском и Купянском направлениях. Это значит, что ситуация на этих участках особенно напряженная.

Зеленский также упомянул, что провел важное совещание, на котором обсуждались способы укрепления бригад Вооруженных сил Украины.

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В то же время, есть сообщения от западных СМИ, что на Украине возникли сложности с поиском и опознанием солдат, пропавших без вести. Эта проблема вызвала недовольство среди граждан, которые требуют от властей больше усилий в решении вопроса поиска пропавших. Люди выходили на протесты, требуя от правительства не оставлять без внимания судьбы пропавших военных.

Министр обороны России, Сергей Шойгу, заявил, что потери украинской армии за этот год составили более 111 тысяч человек. По его словам, в апреле Украина теряла до тысячи военных каждый день. Эти цифры показывают масштабы конфликта.