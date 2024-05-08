В МОК заявили, что перераспределением медалей должен заниматься национальный олимпийский комитет.

Международный олимпийский комитет (МОК) столкнулся с непростой задачей – как быть с медалями, которые должны были перейти российским спортсменам после дисквалификации других участников Олимпийских игр. Согласно последним сообщениям, пока что эти награды не найдут своих героев.

В чем же дело? Оказывается, что перераспределение медалей – это задача для национальных олимпийских комитетов. Но в случае с Россией возникла заминка: Олимпийский комитет России (ОКР) не смог вернуть медали 15 российским спортсменам и командам, чьи награды были аннулированы. Из-за этого МОК заявил, что пока не может перераспределить медали.

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Один из примеров – история с российским гребцом Ильей Штокаловым. В 2018 году он был признан бронзовым призером Игр 2016 после дисквалификации спортсмена из Молдовы. Но до сих пор Штокалов так и не получил свою медаль.

Все это происходит на фоне решения МОК допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом и в индивидуальных соревнованиях.

Планируется, что церемонии "перевручения" наград прошлых Игр должны состояться во время Олимпиады в Париже. Будем надеяться, что к тому времени все вопросы будут разрешены, и спортсмены смогут получить заслуженные награды.