Он считает, что каждый клуб выбираем собственный путь и стратегию развития.

Капитан футбольного клуба "Факел" из Воронежа, Ираклий Квеквескири, поделился своим мнением о недавнем инциденте, когда болельщики на стадионе высказались не очень лестно о команде "Зенит" из Санкт-Петербурга. Во время матча в Воронеже слышались кричалки, называющие "Зенит" позором российского футбола. Квеквескири объяснил, что понимает, откуда взялась такая реакция фанатов.

По его словам, многих болельщиков возмущает, что в основном составе "Зенита" играют всего 2 российских футболиста. Капитан "Факела" считает, что, особенно в условиях, когда российские клубы не участвуют в европейских кубках, было бы логичнее давать больше шансов местным игрокам, воспитанникам собственной школы, а не привлекать множество иностранных легионеров.

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Тем не менее, Квеквескири не поддерживает мнение, что "Зенит" является позором для российского футбола. Он уверен, что каждый клуб имеет право выбирать свою стратегию и путь развития. Капитан "Факела" отметил, что ему лично все равно, сколько иностранных игроков выходит на поле за "Зенит", и упомянул Марио Фернандеса, футболиста, который, по его словам, затрудняется говорить по-русски.

Этот случай поднимает важный вопрос о балансе между использованием иностранных легионеров и развитием собственных талантов в российских футбольных клубах.