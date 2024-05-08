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g1tarist
На инаугурации президента РФ обнаружилось много гостей из ЕС
Об этом сообщает греческая газета "Эстия".

На инаугурации президента России Владимира Путина было много гостей, и среди них оказались дипломаты из разных уголков Европы. Это большое событие, которое произошло 7 мая, привлекло внимание не только россиян, но и жителей других стран. На церемонии заметили послов из Греции, Франции, Кипра, Мальты, Словакии и Венгрии. Это довольно интересно, ведь все эти страны являются членами Европейского союза.

Газета из Греции "Эстия" написала статью, где говорится, что такое посещение дипломатами инаугурации Путина показывает, что в Европе нет единого мнения по отношению к России. Авторы статьи считают, что это как бы "разрывает" общий фронт стран ЕС против России.

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Особенно интересным моментом стало присутствие французского посла. Все дело в том, что президент Франции Эммануэль Макрон известен своими критическими высказываниями в адрес России. Но, несмотря на это, Франция решила отправить своего представителя на церемонию. Это может говорить о том, что, несмотря на все разногласия, Франция хочет сохранить хорошие отношения с Россией.

Ранее, Министерство иностранных дел России выразило недовольство из-за того, что некоторые западные дипломаты решили не приходить на инаугурацию. Это событие вызвало много обсуждений и даже критики.

Так что же это значит? Можно ли сказать, что Европа не может прийти к единому мнению о том, как вести себя с Россией? Или же присутствие послов на инаугурации – это просто дипломатическая вежливость? В любом случае, это показывает, что международные отношения – это сложная штука, где каждая деталь имеет значение.

#россия #евросоюз
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