Так считает бывший генерал ВВС США

Бывший генерал ВВС США Блейн Холт выразил серьезные опасения по поводу миграции в Соединенных Штатах. Он считает, что из-за отсутствия контроля на границе, в страну могут проникнуть террористы, что повышает риск терактов. Холт указал на текущие протесты в университетах как на знак более серьезных проблем, которые могут нас ждать в будущем.

Он также критически высказался о действиях администрации президента Джо Байдена, считая, что именно нынешняя политика способствует усилению неконтролируемой миграции. Генерал выразил опасения, что конфликты, разгорающиеся в других частях мира, могут перекинуться и на Соединенные Штаты.

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Илон Маск, известный американский предприниматель, также поднял вопрос нелегальной иммиграции, назвав ее серьезной угрозой для страны. Маск подчеркнул, что пересечь границу США стало слишком легко.



