На этот раз запуск отменен из-за технической неисправности.

Шестого мая 2024 года планировался полет пилотируемого космического корабля Boeing Starliner с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс на борту. Это должен был быть их первый полет в космос вместе. Но в последний момент полет отменили. Причина - проблема с одним из клапанов, который отвечает за подачу кислорода к ракете.

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Астронавты уже готовились провести неделю на Международной космической станции, но из-за этой неисправности им пришлось вернуться на базу в мысе Канаверал. Когда будет следующая попытка запуска, пока неизвестно. Ожидается, что новая дата будет объявлена в ближайшее время.

NASA заплатило за проект Boeing Starliner около 4,2 миллиарда долларов. Они хотят, чтобы у NASA был еще один способ отправлять астронавтов на Международную космическую станцию помимо кораблей SpaceX. Но с самого начала у проекта были проблемы. Первый беспилотный полет совершили только в 2019 году, а до этого были задержки. И вот теперь, когда должен был состояться первый полет с людьми на борту, снова возникли сложности.

Несмотря на это, работа над проектом продолжается.