Он призвал западные страны поторопиться.

ВСУ не хватает вооружения, а запад не торопится передавать новый пакет помощи, хотя решение уже принято. Именно с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в немецкой прессе, комментируя обстановку. При этом глава украинской власти рассказывает, что бойцы ВСУ, которые якобы защищают Европу от «российской угрозы», сидят в окопах без оружия с голыми руками.

Согласно заявлениям Зеленского страны запада проявляют редкую безалаберность в деле снабжения украинской армии военной техникой и боеприпасами. В частности, он намекает на Венгрию и Словакию, которые в открытую говорят, что не будут передавать ВСУ так необходимые тем военные товары. Также бывший КВНщик посетовал, что страны НАТО не могут нормально скоординировать свои действия в деле отправки грузов. И это с учетом того, что все политические решения уже приняты и подписаны высокими чинами.

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«За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами» - высказывается украинский лидер.

Стоит отметить, что обещанная помощь Украине поступает и Зеленский в своих заявлениях не совсем прав. Однако количество поставок серьезно ограничено и даже принятый в Конгрессе США законопроект о помощи Киеву не сильно пока изменил картину. Однако Зеленскому эта помощь необходима в срочном порядке, так как обстановка на ЛБС становится критичнее с каждым днем, а Зеленскому нужно, чтобы тот же Часов Яр не пал до начала июньского «мирного саммита» в Швейцарии.