Поставки планируются не раньше осени.

История с передачей украинской армии американских истребителей F-16 длится уже больше года и завершаться пока не собирается. Из открытых источников поступает информация, что первые самолеты пойдут в «свободную и независимую» уже летом и донором станет Дания. Одновременно министерство обороны Нидерландов в лице своего главы Кайса Оллонгрен заявили, что передадут F-16 только после датчан. Проще говоря, голландцы собираются подождать и посмотреть, как это будет с датскими самолетами и только осенью начнут свои поставки.

Согласно заявлениям Нидерландских чиновников, передача самолетов Украине будет возможна только если там будут соблюдены все условия. В список условий входит обучение пилотов, подготовка аэродромов для принятия и базирования самолетов, а также подготовленные места для развертывания технического персонала. Насколько все это готово на Украине – большая тайна, так как российские войска регулярно «помогают» ВС ВСУ и перепахивают подготовленную инфраструктуру.

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«Если нам удастся удержаться на этом пути, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16» - заявляет позицию Нидерландов их министр обороны.

Стоит отметить, что Дания собирается передать самолеты Украине только нынешним летом, но пока не уточняются сроки поставки. При этом есть информация, что передача уже внесена в соответствующие списки и все готовятся к этому мероприятию. Одновременно с этим в сети появилось заявление МИД РФ о том, что все F-16 в украинском небе будут рассматриваться, как потенциальные носители ядерного оружия. При этом идет риторика, что если самолет стартовал за пределами Украины, то место его базирования также является законной целью для российских ракет. Напомним, что американские F-16 могут нести на себе тактическое ядерное оружие малой мощности, но это не отменяет их потенциальную опасность.