В частности, в 2023 году было удалено 659 материалов, а с начала 2024 года — уже 211.

TikTok, известная платформа для коротких видео, активно чистит свой контент от всего, что запрещено в России. С начала прошлого года они удалили уже более 800 видео и страниц, которые не соответствовали закону. Это касается таких серьезных тем, как детская порнография, призывы к самоубийству и распространение информации о наркотиках. Только за последние два года TikTok почистил свою платформу от сотен таких материалов, делая интернет безопаснее для всех.

Роскомнадзор, орган, следящий за соблюдением законов в Рунете, отметил, что сотрудничество с TikTok идет плодотворно. Платформа взяла на себя ответственность и активно удаляет нежелательный контент. Это важно, ведь раньше TikTok уже сталкивался с проблемами из-за того, что не всегда быстро реагировал на такие требования, что даже привело к штрафам. В прошлом году они заплатили более 2 миллионов рублей за подобные просчеты.

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В России действует закон, требующий от соцсетей с большой аудиторией самостоятельно следить за тем, чтобы их платформы не становились источником незаконного контента. TikTok, следуя этим правилам, показывает пример ответственного подхода к управлению своим контентом. Они не только следят за тем, чтобы их платформа была чистой, но и активно работают с российскими властями, чтобы все было по закону. Это делает TikTok не просто местом для развлечений, но и безопасной площадкой для пользователей всех возрастов.