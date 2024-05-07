Правительство Израиля начало призывать палестинцев к эвакуации из восточных районов Рафаха.

Армия обороны Израиля продолжает военные действия на юге палестинского анклава сектор Газа, который израильтяне пытаются освободить от движения ХАМАС. В этом нелегком деле они активно используют крупнокалиберную артиллерию, ракетные удары по застройке и авианалеты с использованием неуправляемых бомб. Возможно, именно по этой причине в сети появилось официальное заявление представителя ЦАХАЛ о том, что мирным жителям восточных районов Рафаха лучше отступить в расширенные зоны для приема беженцев.

Как сообщает газета Times of Israel ссылаясь на заявление министра обороны Израиля Галанта, ЦАХАЛ в скором времени начнет боевые действия по освобождению и выдворению бойцов движения ХАМАС из города Рафах на юге сектора Газа. При этом израильтян не останавливает риск крупных потерь среди местных мирных жителей и беженцев, которые скопились в городе из-за действий ЦАХАЛ. Стоит отметить, что официально сегодня в Рафахе скопилось до 1,5 миллионов палестинцев, согнанных с насиженных мест. А ходом с предупреждением военные хотят снизить нежелательные потери.

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На этом фоне активизировалось турецкое правительство, которое заявляет, что они на стороне палестинского населения. При этом в эфире телеканала «Эль-Арабия» турецкий министр внешних дел Фидан высказался, что пока не появится полноценное палестинское государство, текущий конфликт далеко не последний. Проблема заключается в том, что турки кроме голословных заявлений не предпринимают других действий, направленных на урегулирование и мирное решение палестино-израильского противостояния.