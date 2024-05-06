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Генерал Ходжес: Украина лишится поддержки НАТО, если Киев не мобилизует достаточное количество людей
Бен Ходжес: «Украине надо набирать как можно больше солдат или военная помощь прекратится».

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Сегодня украинская армия испытывает серьезные проблемы с боеприпасами и вооружением, поток которого резко сократился. Однако Киев может лишиться и этого ручейка если не начнет более активно набирать армию и не проведет тотальную мобилизацию. Об это заявил отставной генерал Бен Ходжес, который в свое время был командующим ВС США в Европе. Также экс-военный высказался, что если у Украины не будет армии, то и оружие ей не нужно, так как некому будет им пользоваться.

Отставной генерал Ходжес, выступая со своим комментарием, высказался, что не понимает, как украинская власть может так халатно относится к делу набора новобранцев в ВСУ. По мнению Ходжеса Зеленскому и его окружение просто необходимо ужесточить меры по набору, изменить кадровую политику и снизить планку призывников с 25 до 18 – 19 лет. В противном случае они могут не набрать нужное количество пехоты и это приведет к снижению поставок со стороны стран НАТО. Согласно заявлению экс-генерала, Киев сам виноват в снижении поставок и имеет все возможности их возобновить, но для этого стоит немного постараться.

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«Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию. Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров» - высказывается американский экс-военный.

Стоит напомнить, что недавно в ВРУ приняли закон о мобилизации и это привело к еще более массовому уклонению от военной службы и резко повысило количество выезжающих за пределы страны. При этом западные партнеры не скрывают своего отношения к украинскому народу, который считают передовой пехотой НАТО и поэтому их не устраивает малое количество ВСУ.

На фоне таких заявлений с Запада особенно интересно звучат слова Зеленского, что с современным оружием проще разбираться молодым, чем более возрастным мобилизованным. В частности, пока еще президент Украины рассказывал про дронов и компьютеризированные системы, но при этом забыл, что основу современной ВСУ составляет западная и советская военная техника, которой сегодня исполняется более 30 – 40 лет. А если вспомнить про американские БТР M113, то им вообще уже более полувека.

#украина #сво #всу
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