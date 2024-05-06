Нью-Йорк может стать очередным котлом для ВСУ.

Успехи российской армии вынуждают украинское командование реагировать на вновь возникающие угрозы и затыкать ослабленные участки ЛБС резервами с других районов. В частности, продвижение ВС РФ к северу от Очеретино и взятие под контроль сразу нескольких сел создает угрозу Нью-Йорку (ранее Новгородское) и ВСУ начало насыщать западный фланг новыми силами, чтобы не дать российской армии пройти еще глубже.

Командование ВСУ выделяет дополнительные силы для обороны западного фланга поселка Нью-Йорк, который находится восточнее недавно взятых под контроль ВС РФ населенных пунктов Керамик и Архангельское. Напомним, что эти села были освобождены буквально на днях, вместе с Новокалиново. Тем самым ВС РФ могут продвигаться дальше и создавать угрозу окружения большой украинской группировке в этом районе. В частности, сам Нью-Йорк расположен в низине, которая отлично простреливается российской артиллерией и есть вероятность создания, так называемого «тактического окружения».

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Особую опасность для сил ВСУ в этом районе представляет не только продвижение ВС РФ к северу от Очеретино, но и возможность удара с направления Часова Яра. Если такое произойдет и российской армии удастся сойтись, то одна из самых больших группировок вооруженных формирований Украины окажется в самом настоящем котле. Чтобы избежать такой ситуации командование ВСУ будет предпринимать все усилия по укреплению флангов, что и видно в районе Нью-Йорка. Однако если угроза окажется неизбежной, то украинским подразделениям придется либо спешно отходить или они окажутся в полном окружении, пусть и на хорошо подготовленных позициях.

Стоит отметить, что Сырский прекрасно понимает складывающуюся ситуацию и оперативно реагирует на новую угрозу. Однако из-за дефицита вооружения и снарядов, их приходится брать с других направлений, а тут еще рядом «фортеция» Часов Яр, которую главкому приказано удерживать любыми возможными средствами.