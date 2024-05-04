В России их просто больше нет, они закончились.

Сейчас в сервисных центрах Apple в России не могут установить оригинальные запчасти для этих устройств. Все дело в том, что с февраля этого года компания Apple перестала присылать в Россию оригинальные запчасти для своих гаджетов.

А это значит, что если у вас последние модели iPhone 14 или 15, то в России их официально не починят. Для тех, у кого модели попроще, ситуация не намного лучше. Запчасти для старых моделей перестали поставлять еще в декабре прошлого года. Сервисные центры пытались как-то вырулить ситуацию, используя запасы запчастей, которые у них были, но, очевидно, эти запасы не бесконечны.

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Однако, не все так плохо. Авторизованные сервисные центры Apple все еще работают в России, и только в Москве их шесть. Так что если вашему устройству нужен ремонт, не все потеряно.

Важно вспомнить, что Apple остановила поставки своих товаров в Россию еще в марте 2022 года, а в апреле того же года закрыла и службу техподдержки. Сейчас же устройства Apple попадают в Россию через так называемый параллельный импорт или "серые" поставки.

Сейчас такое время, что, возможно, стоит быть аккуратнее с вашими любимыми гаджетами, чтобы избежать необходимости в ремонте.