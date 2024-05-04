Всего анонсировано четыре направления.

Компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, собирается отправлять обычных людей, как мы с вами, в космические путешествия. Да-да, вы не ослышались – теперь не только астронавты могут покорять космос, но и любой желающий, кто мечтал о звездных приключениях.

Представьте себе: вы, вращаясь на орбите Земли, любуетесь великолепным видом нашей планеты из космоса. И это может длиться от трех до шести дней! Если вам этого мало, то как насчет поездки на Международную космическую станцию (МКС)? До десяти дней в космосе среди настоящих космонавтов. А для самых отважных есть туры на Луну, где вы проведете целую неделю, исследуя ее тайны в компании до двенадцати человек. А вот поездка на Марс пока остается загадкой! Как это будет происходить - не ясно.

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Илон Маск планирует отправить первых смельчаков на орбиту уже в этом году. А вот чтобы стать одним из первых космических туристов на МКС, придется подождать до 2025 года.

Сколько это стоит? Цены пока в секрете, но, для примера, предыдущие космические турпоездки от SpaceX обходились в кругленькую сумму – 55 миллионов долларов за человека.

Начинаем копить?