Новая серия будет включать смарт-часы Galaxy Watch7 Classic с тремя моделями, в том числе версию Pro.

В последнем отчете компании Samsung проскочила информация о том, что они хотят обновить свою линейку часов, добавив туда несколько премиальных моделей. Хотя они пока держат в секрете, какие именно модели появятся, уже известно, что среди них будет Galaxy Watch 7 Classic с тремя вариантами, включая крутую версию Pro.

Самое интересное, что эти новые часы обещают быть не просто стильными, но и умными. Говорят, что в них будет стоять новый процессор, который на целых 50% более энергоэффективен, чем то, что мы видели раньше. Это значит, что часы будут работать дольше и не будут так быстро садиться. А еще этот процессор может стать первым в мире носимой электроники, который сделан по суперсовременной 3-нм технологии.

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Но это ещё не всё. По слухам, самые продвинутые модели из новой серии Galaxy Watch 7 Classic могут получить функцию, которая будет следить за уровнем сахара в крови. Это может стать настоящим прорывом для тех, кто хочет держать под контролем своё здоровье.



