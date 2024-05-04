Блогер полностью скопировал чужой Reels.

Российский суд впервые принял решение наказать блогера за то, что он украл идею у другого блогера в Instagram. Главная героиня этой истории — Юлия, блогер из Подмосковья, которая занимается недвижимостью и имеет целую армию в 100 тысяч подписчиков. Она обнаружила, что её конкурент Сергей, у которого тоже неплохая аудитория в 70 тысяч подписчиков, сделал видео на тему «что делать после погашения ипотеки», которое было как две капли воды похоже на её собственное. Юлия решила не оставлять это так и отправила Сергею досудебную претензию, но тот на нее не отреагировал. Тогда дело дошло до суда.

Юлия просила суд взыскать с Сергея 500 тысяч рублей. Это довольно крупная сумма, равная средней комиссии за сделку в сфере недвижимости в Москве. Суд, после рассмотрения всех деталей, постановил, что Юлия действительно права, но присудил ей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

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Сергей с обвинением не согласился, но пока неизвестно, будет ли он обжаловать решение суда.

Интересный момент в этой истории в том, что такие дела — большая редкость для России. Юрист Юлии, Дарина Лисецкая, говорит, что это первый подобный случай в стране. Она также отмечает, что если бы дело касалось не копирования «от и до», а адаптации чужой идеи, суд мог бы затянуться из-за необходимости проведения экспертизы.

Так что, друзья, будьте осторожны с тем, что вы делаете в социальных сетях, особенно если ваша работа связана с созданием оригинального контента. История Юлии и Сергея — хороший пример того, как важно уважать чужой труд и быть готовым защищать свои права.