Это будет чип уровня Apple M2.

Компания Huawei, известная своими инновациями, собирается удивить всех новым достижением. Они работают над созданием супер-процессора Kirin для компьютеров, который будет сделан прямо в Китае. По слухам, которые ходят в социальной сети Weibo, этот процессор будет чем-то особенным. Представьте себе, он оснащен 8 ядрами, что позволяет ему работать на скорости 2,5 ГГц, а еще у него будет 10 ядер для графики! Это значит, что игры и приложения будут летать.

И это еще не все. В тестах Geekbench 6 новинка от Huawei показала результаты, которые можно сравнить с последними хитами от Apple и Intel. Да, вы не ослышались, этот процессор может тягаться с Apple M2 и Intel Core i7! Это говорит о том, что Huawei действительно знает, как удивить.

реклама

А теперь представьте, что этот процессор поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти новейшего типа и может работать с огромными объемами информации за секунды. К тому же, у вас будет возможность использовать очень быстрые SSD на 2 ТБ и подключать к компьютеру различные устройства через три порта USB-4. Это как будто будущее уже наступило!

Но давайте не будем забегать вперед. Все эти данные пока что не подтверждены официально, и иногда бывает, что факты оказываются не такими яркими, как кажется. Тем не менее, если все это окажется правдой, нас ждет настоящая революция в мире компьютерных технологий. Huawei определенно готовит что-то грандиозное, и мы с нетерпением будем ждать подробностей!