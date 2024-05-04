Стали известные новые функции на основе ИИ, которые Apple готовит в новой версии iOS

Компания Apple готовится круто обновить функции своих устройств. Они должны стать еще умнее, ведь работать они будут на основе искусственного интеллекта и собственных разработок в этой области. Представьте себе, что ваш любимый помощник Siri сможет не просто отвечать на вопросы, но и анализировать тексты, суммировать статьи и даже помогать с документами. И это все благодаря новой разработке Apple в области искусственного интеллекта под названием Ajax. Обновления планируются уже для iOS 18!

Представьте, вы читаете в Safari длинную статью, а Siri в два счета может сделать для вас краткий пересказ всей статьи, чтобы вы не тратили время. Или вам нужно найти что-то в телефоне – Spotlight станет еще умнее и быстрее выдаст именно то, что нужно. Даже общение в обещает стать интереснее, ведь Siri сможет анализировать содержимое и предлагать варианты ответов. Даже набирать текст не придется.

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Но самое главное – все эти чудеса технологий будут работать прямо на вашем устройстве, без необходимости отправлять данные на серверы. Это не только ускорит работу всех этих функций, но и сделает использование устройств Apple еще более безопасным. Ведь конфиденциальность для Apple всегда на первом месте.

Конечно, некоторые особо продвинутые функции все еще могут требовать подключения к облаку, но основная цель Apple – сделать максимум на самом устройстве. Это действительно большой шаг вперед в плане защиты личных данных.

Сравнивая с другими проектами в области искусственного интеллекта, например, с ChatGPT от OpenAI, новые функции Siri выглядят особенно привлекательно. Ведь они интегрированы напрямую в устройства Apple и работают независимо от внешних серверов. Обновления обещают сделать использование устройств Apple не только удобнее и безопаснее, но и значительно интереснее. Напомним, обновления станут доступны уже в iOS 18!