В 2022 году он попал под санкции и ему пришлось покинуть пост руководителя.

Аркадий Волож, человек, который создал Яндекс и стал благодаря этому миллиардером, вновь сможет руководить своей компанией. Евросоюз и Швейцария решили снять с него личные санкции, которые были наложены еще в июне 2022 года, но в марте 2024-го их сняли.

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Важный момент в этой истории – акции. Аркадий и его семья владеют особыми акциями компании Yandex N.V., которая зарегистрирована в Голландии. Эти акции необычны тем, что каждая из них дает аж 10 голосов, в то время как обычные акции дают только один голос. А это значит, что Волож имеет большое влияние на решения, принимаемые в компании.

Когда на Воложа наложили санкции, ему пришлось передать управление акциями компании Highvern Cayman Limited. Он также ушел со всех руководящих должностей в Яндексе и его филиалах. Но теперь, когда санкции сняты, он может вернуться, продолжив заниматься управлением своими акциями и влиять на жизнь компании.

Эти изменения произошли на фоне больших новостей о продаже части бизнеса Yandex N.V. в России. Так что для Воложа и Яндекса начинается новый этап, полный возможностей и вызовов.

Все эти подробности были раскрыты в годовом отчете компании, который она представила американским регуляторам. Информация официальная и подтвержденная, так что держим руку на пульсе и ждем новых интересных событий в жизни Яндекса и его основателя.