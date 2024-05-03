Официальные представители 155-й бригады ВСУ рассказали, почему ВС РФ смогли занять Очеретино.

Не секрет, что украинская пресса, как официальная, так и неофициальная, очень любит доносить до своих читателей не самую достоверную информацию. Сегодня там доходит до того, что военные сами опровергают выложенные в СМИ материалы, стремясь "восстановить справедливость" и донести до людей правильную, с их точки зрения, картину случившегося. Сегодня речь идет об 155-й ОМБР ВСУ, которая занимала линию обороны Очеретино-Керамик и которую обвиняют в бегстве с позиций.

Со своими заявлениями выступили официальные представители 155-й бригады ВСУ и рассказали, как все было на самом деле и почему ВС РФ смогли занять Очеретино. С их рассказа выходит, что российские войска превосходили обороняющихся в 10 – 15 раз и все они шли в атаку после обработки украинских позиций артиллерией.

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«Заявления о том, что россияне прорвали оборону в Очеретино из-за того, что наша бригада самовольно оставила позиции и скрылась, неправдивы. Мы занимали полосу обороны от Очеретино до Керамика, по нам россияне постоянно наносили удары и часть наших позиций была уничтожена. Но никто из оставшихся бойцов не убежал.» - рассказывает представитель 155-й ОМБР ВСУ.

Стоит отметить, что по разным данным 115-я бригада украинской армии понесла потерь в том бою до 20% личного состава. С учетом, что там утверждают про превосходство ВС РФ в численности до 10 – 15 раз, то получается их штурмовали от 8 до 13 бригад ВС РФ. К слову, они там не могли поместиться физически, так как участок ЛБС там был не широкий. При этом также продолжается оправдание отступления 47-й бригады ВСУ, которая ушла в Соловьево, а затем отправилась в Сокол. При этом западная пресса рассказывает сказки про то, что бригаду именно разгромили, а не то, что она бежала с поля боя.