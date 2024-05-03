Большая часть Котляровки сейчас под российским контролем.

За последние несколько дней в сети стали всплывать факты российского продвижения на Купянском направлении, которое ранее затухло и лишь слегка тлело. Это видимо стало полной неожиданностью для украинских военных, так как ВС РФ смогли не только отделить один из населенных пунктов от прямого доступа к Купянску, но и занять ту же Кисловку под полный контроль. Сегодня приходят сообщения, что российские подразделения опрокинули украинскую оборону в Котляровке, южнее Кисловки и загнали части ВСУ в западную часть населенного пункта.

Напомним, что последнее время Купянское направление не было для российской армии основным и основные действия велись в других районах ЛБС. Однако никто не забывал про Купянск и его окрестности и когда там началось движение, то было оказано ожесточенное сопротивление. При этом ВСУ все это время окапывались в окрестных селах, готовясь к обещанному британской разведкой «масштабному наступлению в конце мая – начале июня». Но это им сильно не помогла и недавно пала Кисловка, а теперь почти полностью освобождена Котляровка.

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Стоит напомнить, что эти населенные пункты находятся в восточной части Харьковской области, через которую на Донбасс идут свежие подкрепления и военная техника с грузами. Взятие под контроль сел, деревень и дорог позволяет усложнять логистику ВСУ и тем самым снижает боевой потенциал засевших в других районах украинских частей и бригад. При этом создается угроза Купянску, а также другим частям Харьковской области, которая и так считается командованием ВСУ зоной риска из-за общей границы с Россией.