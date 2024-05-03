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g1tarist
Глава пресс-службы Госдепа США рассказал что посещал КНР чтобы отговорить их поддерживать Россию
Американская администрация предпринимает массу усилий и разнообразные рычаги, пытаясь «наказать» Москву.

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Почти сразу после начала СВО на Украине, США и Евросоюз начали бросаться санкциями в отношении России, намереваясь задушить экономику РФ и принудить Москву к миру. Однако эти санкции хоть и имели серьезное воздействие на страну, но нашлись обходные маневры, которые позволили пережить самый сложный период. В этом помогли нынешние дружественные РФ страны: Индия, Китай и ряд других. Именно их сегодня пытаются давить американцы и, в частности, в Китай летал глава госдепа США Энтони Блинкен, который провел в КНР серию переговоров.

Согласно заявлениям главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера, Блинкен провел важные переговоры с китайским правительством на тему нежелательности сотрудничества с Россией в ряде сфер. При этом чиновник открыто заявил, что если Китай не перестанет работать с Россией, то они примут соответствующие меры. Правда какие меры они хотят принимать против Пекина нигде не уточняется и возможно это просто голословное высказывание. Все прекрасно помнят риторику пресс-службы Белого дома во время 2014 – 2015 годов.

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«Вы видели, как мы использовали нашу дипломатию, чтобы заставить другие страны прекратить поддержку России» - заявляет Миллер во время своего очередного выступления.

Стоит понимать, что Блинкен и другие американские политики уже не в первый раз прилетают в КНР, чтобы «разорвать отношения Поднебесной с РФ», но пока это им не удается. Видимо они прибегают не к тем аргументам, которые могут пронять китайское правительство. Вот и на этот раз Блинкен приехал в Китай и попытался надавить на партию некими угрозами, про которые намекает Миллер. Вероятно, в США не хотят принимать тот факт, что не все страны в мире можно прогнуть под себя только за счет угроз санкций. Кроме того, Китай и так находится под санкционным давлением Соединенных штатов.

#сша
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