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g1tarist
Кулеба в интервью рассказал про «принуждение к переговорам Москвы» на выгодных Киеву условиях
Кулеба отрицает, что на переговорах российской и украинской делегаций весной 2022 года в Стамбуле уже были достигнуты договоренности по заключению между Москвой и Киевом мирного соглашения.

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Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, как одна из наиболее медийных «говорящих голов» страны, вновь выступает с громкими заявлениями и угрожает России самыми разными последствиями. Кроме того, в своем интервью американскому изданию Foreign Policy чиновник заявил, что РФ будут сами просить Киев о начале мирных переговоров, чтобы заключить мир в кратчайшие сроки. При этом Кулеба приводит самую странную аргументацию, которая в основном основывается на результатах «мирного саммита» в Швейцарии, на котором союзники Украины будут решать вопрос мирного разрешения конфликта.

Тут стоит понимать, что риторика Кулебы за последние несколько недель не сильно меняется и кроме просьб о передаче ЗРК и заявлений о «мы всех победим, дайте только денег» ничего нового не звучит. Поэтому интервью дипломата американскому журналу представляет хоть какой-то интерес, так как в нем он рассказывает про, то, что Стамбульские мирные переговоры никогда и не завершались успехом. Что это российская сторона показывала все в позитивном для нее свете, без оглядки на украинскую власть.

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«Мы можем втянуться в это обсуждение уступок, вспомнить про самую любимую историю, которую российский министр иностранных дел любит всем рассказывать, так называемые Стамбульские договоренности, которые никогда не существовали» - рассказывает Кулеба американскому журналисту.

Кроме того, Кулеба заявляет, что российской стороне было бы неплохо попробовать пойти на мирные переговоры с Киевом именно сейчас. Однако украинская власть на такое не пойдет если только Москва не примет «формулу мира» Зеленского, согласно которой из Украины нужно будет вывести все войска, включая Крым, и восстановить целостность страны на момент 1991 года. Кроме того, РФ должна будет выплатить Киеву неплохую такую контрибуцию, чтобы власти смогли восстановить государство и все порушенное во время СВО.

Особый акцент Кулеба делал на так называемый «мирный саммит» в Швейцарии, который состоится в середине июня нынешнего года. Там важные западные страны и якобы союзники «свободной и независимой» будут решать, как именно принудить Москву к мирным переговорам. По крайней мере об этом мечтает сам дипломат и видимо вся украинская сторона. Но при этом, что самое интересное, российская сторона на этот саммит не приглашена и видимо считается, что подобный вопрос можно решить без участия РФ.

#сво
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Украинский ТГ-канал сообщает про якобы переданные офису Зеленского разведданные
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