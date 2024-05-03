Есть баг, из-за которого будильники некоторых владельцев iPhone срабатывают без звука.

Похоже, что у некоторых пользователей возникла необычная проблема: будильник на телефоне звонит, но без звука. Да-да, вы не ослышались! Представьте, вы ставите будильник, чтобы проснуться на работу или на важную встречу, а он... молчит. Apple уже в курсе ситуации и обещают скоро все исправить. Но пока они работают над решением, у нас есть пара советов, чтобы утро не начиналось с неожиданностей.

Первое, что можно сделать – это проверить настройки звука. Зайдите в «Настройки», затем «Звук и тактильные ощущения» и посмотрите, не слишком ли тихо у вас выставлена громкость мелодии звонка и оповещений. Есть такая опция, как «Изменить с помощью кнопок» – если она активирована, то громкость будильника может изменяться вместе с громкостью звонка, и тогда есть шанс проспать.

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Если это не помогло, есть еще один хитрый момент. В настройках «Face ID и пароль» найдите пункт «Функции распознавания внимания» и отключите его. Эта функция может быть очень полезной, но иногда она "слишком умная". Если вы спите и ваш телефон стоит рядом лицом к вам, он может думать, что вы на него смотрите и отключать будильник, даже если вы просто перевернулись на другой бок.

И еще немного информации на заметку: после последнего обновления iOS 17.4 некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе iMessage и FaceTime. Так что если вы заметили что-то странное – знайте, вы не одни...

Вот такие дела. Надеемся, наши советы помогут вам избежать неприятных утренних сюрпризов. Напишите в комментариях, если у вас есть свои лайфхаки по решению этой или других проблем с iPhone.