Создается опасность окружения Славянско-краматорской агломерации.

С начала 2024-го года в сети начали появляется высказывания военных экспертов, видных политиков и военных, а также «сливы» разведок, о том, что российская армия готовит масштабное наступление в конце мая – начале июня. При этом никто не сообщает, где именно будет проходить вектор атаки ВС РФ, но сегодня украинский ТГ-канал «Резидент», который получает инсайды из офиса президента Зеленского, сообщает, что британская разведка MI-6 якобы передала данные о возможном окружении Славянска и Константиновки.

Успешные военные действия армии России на Авдеевском направлении и проведение штурмовых операций около Часова Яра заставили британскую разведку напрячься. MI-6 начали копать и вроде как им удалось получить разведданные о возможных действиях ВС РФ в области Константиновки и славянско-краматорской агломерации, которые ВСУ превратили в полноценные укрепрайоны. Согласно слитым данным, выходит, что российская армия собирается расширить плацдарм на Авдеевском направлении путем освобождения Покровского и ударить в попытке окружить большую часть территории ЛНР, находящуюся под украинской властью.

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Таким маневром ВС РФ смогут захватить большой кусок пока еще украинской территории и выйти в тыл той самой агломерации, создав угрозу окружения. При этом планируется, скорее всего, создать достаточно широкий участок, чтобы подкрепления ВСУ не смогли туда пробиться. По крайней мере британская разведка советует уже сейчас командованию ВСУ перебрасывать туда резервы, чтобы полностью избежать этой угрозы.