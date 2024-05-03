Об этом сообщает польская пресса.

Польские Вооруженные силы продолжают активно наращивать свой военный потенциал и закупать за рубежом военную технику и боеприпасы. Однако к польским ВВС неожиданно подкралась проблема и заключается она в нехватке боеприпасов для авиационных пушек самолетов FA-50, которым они очень требуются по техническим причинам. Поэтом агентство по закупке вооружения Войска Польского начало разработку новой программы по закупке необходимых снарядов.

Стоит отметить, что польские военные уже не в первый раз пытаются организовать конкурс на закупку боеприпасов для авиационных пушек M197 «Гатлинг», которые установлены на самолеты FA-50. Осенью прошлого, 2023-го, года уже проводился аналогичный тендер, но он оказался провальным по причине отсутствия 2-х и более конкурентов, а согласно их законам если в конкурсе имеется всего один участник, то все схлопывается и Войско Польское остается без снарядов.

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При этом ВВС Польши крайне нуждаются в снарядах для этой пушки, так как она позволяет самолетам FA-50 действовать более эффективно. В противном случае военные самолеты этой серии почти полностью лишаются вооружения класса «воздух - земля», так как не могут использовать ракеты AIM-120. Что интересно снаряды к пушке M197 являются довольно дефицитными и просто так их достать не получается.

Польская пресса, ссылаясь на собственные источники, пишет, что конкурс скоро начнется, но никаких подробностей в открытом доступе не имеется. Вероятнее всего польские военные надеется, что на этот раз найдется куда больше продавцов боеприпасов, чем это было в прошлом году. Как вариант, видя заинтересованность в этих снарядах западные фирмы подготовят свои проекты под его условия.