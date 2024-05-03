Кулеба в очередной раз рассказал иностранному изданию, как все плохо и попросил запад выделить ЗРК.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить фатальные для Украины удары по энергосистеме страны и по словам Кулебы «демонтировали» почти 40% имеющейся инфраструктуры. Об этом министр иностранных дел Украины рассказал очередному западному изданию и начал расписывать какие кошмары с электричеством сегодня творятся и как его не хватает.

Согласно заявлению Кулебы изданию Foreign Policy российская армия. Пользуясь проблемами с ПВО и ПРО, наносит удары баллистическими ракетами по всем возможным объектам энергосистемы и тем самым пытается помешать стране функционировать в нормальном режиме. В свою очередь напомним, что ВС РФ наносят удары только по военным, логистическим и энергетическим объектам Украины, а не бьют по гражданским строениям, как это часто заявляется в украинской прессе.

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«Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира» - разит глаголом Кулеба иностранной газете.

Стоит также уточнить, что Кулеба в очередной раз начал рассказывать про то, как ВС ВСУ не хватает современных противоракетных средств, которые Запад должен им поставить. В частности, представитель украинской власти заявил, что США и НАТО обязаны дать Украине ЗРК «Патриот», способные бороться с российскими баллистическими ракетами. Но судя по тому с каким скрипом ЕС собирает 7 ЗРК для украинской армии, то дождутся они их очень нескоро, и причина тут в первую очередь заключается в малой выживаемости поставленных зенитно-ракетных комплексов, которые в последнее время стали «демонтироваться» особенно активно.