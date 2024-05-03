Украинские БПЛА пытались прорваться на территорию РФ.

В ночь на 03.05 российские системы противовоздушной обороны успешно справились с попыткой атаки беспилотников. По информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ, было обнаружено и уничтожено 6 дронов, которые, как предполагается, принадлежали ВСУ.

Эти беспилотные летательные аппараты, пытались выполнить боевые задачи на территории Российской Федерации. Ответственные за противовоздушную оборону сообщили, что 5 из этих дронов были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, а еще 1 – в районе Крымского полуострова.

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Это событие подчеркивает активность и внимание к безопасности со стороны российских военных, а также поднимает вопросы о безопасности воздушного пространства в текущих условиях. Важно отметить, что подобные операции ПВО помогают предотвратить возможные угрозы и защитить мирное население и городскую инфраструктуру от воздушных атак.